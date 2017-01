Raonic moet meer als Krajicek spelen, vindt Krajicek

De functie van toernooidirecteur zegt hij de komende twee weken even vaarwel. "Ik ben daar echt als coach. Ik ga hem natuurlijk geen slechte tips geven, zodat een speler van mijn toernooi verder kan komen. Als een van mijn toppers hinkend van de baan stapt, zal ik me echter wel zorgen maken of hij op tijd fit is voor Rotterdam."

De perschef van het ABN Amro-toernooi grappend: "En als Richard met Raonic de Australian Open wint, mag hij dat een uurtje meevieren, maar dan moet hij direct het vliegtuig naar Nederland pakken." In Ahoy' begint een week na de Australian Open het kwalificatietoernooi al.

Een drukke maand dus voor Krajicek omdat hij het coachen en het directeurschap moet combineren. "Dit is de maand met de meeste overlap. De rest van het jaar zal ik hetzelfde schema als altijd volgen. Ik ben alleen meer op pad, waardoor ik soms toernooivergaderingen telefonisch moet doen."

Dubbele belangen

Raonic had vorig jaar een goed jaar. Hij haalde in Melbourne de halve finales, op Wimbledon de finale en hij speelde nog drie finales, waarvan hij er één won: in Brisbane. Die titel raakte hij vorige week kwijt. Hij verloor in de halve finales, maar won een ronde eerder wel van Rafael Nadal. Juist, de grote trekpleister van het ABN Amro-toernooi.

"Dat was eigenlijk perfect. Milos won en Nadal raakte niet geblesseerd", aldus Krajicek met een knipoog. Hij was toen zelf nog niet in Australië, maar stuurde voor en na wedstrijden wel berichtjes naar zijn pupil.