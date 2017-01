Dak van sporthal stort in, sporters rennen voor hun leven

Het dak van een sporthal in de Tsjechische stad Ceska Trebova is gisteravond ingestort na hevige sneeuwval, meldt persbureau CTK. De teams die op dat moment een floorball-wedstrijd speelden, wisten de zaal net op tijd te verlaten. Twee spelers raakten bij hun vlucht gewond.

Op videobeelden op Twitter, gefilmd van een televisiescherm, is te zien dat het dak van de sporthal bezwijkt onder de enorme hoeveelheid sneeuw en dat iedereen in de zaal plotseling wegrent. Niet veel later komt het dak helemaal naar beneden, waarna het donker wordt.