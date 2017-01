Wild gaat door met winnen in Australië

Kirsten Wild heeft in Adelaide haar eerste wegwedstrijd van het jaar gewonnen. In de tweede rit van de Australische Santos Women's Tour sprintte Wild naar de winst in een zeer kort ritje van slechts 32 kilometer.

Wild, die dit seizoen rijdt voor een nieuwe ploeg (Cylance Pro Cycling), rekende op de streep af met haar Italiaanse ploeggenote Rachele Barbieri en de Australische Chloe Hosking.

Zo gaat de sprintster in 2017 gewoon door met winnen. Vorig jaar sloot ze namelijk ook al succesvol af: bij de NK baanwielrennen won Wild in december vier nationale titels op de piste in Apeldoorn. In oktober sprintte Wild naar de tweede plaats op de WK in Qatar.

Mannen beginnen dinsdag

Over twee dagen beginnen de mannen aan hun versie van de Tour Down Under. De Australische rittenkoers is de eerste wedstrijd van de WorldTour.