Leger Irak verovert strategisch belangrijke campus Mosul

Iraakse troepen hebben de strategisch belangrijke universiteit van Mosul heroverd op IS. Dat meldt het leger. De stad is het laatste bolwerk van de terreurgroep in Irak.

De afgelopen dagen is er een hevige strijd gevoerd om het gebouwencomplex. Iraakse troepen, gesteund door de coalitie onder leiding van de VS, kammen de campus nog uit om achtergebleven strijders van IS uit te schakelen. "In de meeste gebouwen zijn boobytraps geplaatst, dus we zijn voorzichtig", zegt een woordvoerder.

Vordering

De universiteit is volgens het leger strategisch van cruciaal belang. Gebouwen op de campus kijken namelijk uit op gebieden langs de Tigris in Oost-Mosul die nog in handen zijn van IS.

Die Tigris verdeelt de stad in een oostelijk en westelijk deel. Het leger wil eerst de delen ten oosten van de Tigris veroveren. Volgens een woordvoerder is dat bijna gelukt. Het westen van de stad is nog geheel in handen van IS.

Correspondent Sander van Hoorn reisde met het leger mee door de straten Mosul.