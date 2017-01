Executie sjiieten in Bahrein lokt onrust uit

In Bahrein is onrust ontstaan vanwege de executie van drie sjiieten die veroordeeld zijn voor een aanslag op de politie in 2014. Volgens de openbaar aanklager in het land zijn de drie vandaag geëxecuteerd. Het zijn de eerste executies in het land in zes jaar tijd.

Volgens de Bahreinse autoriteiten is er bij onlusten geschoten op de politie, waarbij een agent gewond is geraakt. Het zou zijn gebeurd in Bani Jamra, ten westen van de hoofdstad Manama.

Gisteren waren er ook protesten tegen de geplande executies. Op sociale media verschenen beelden daarvan. Er werden ook enkele wegen geblokkeerd door de betogers en waren er botsingen met de politie, wat ongebruikelijk is in het land.

De terdoodveroordeling van de drie werd eerder deze week bevestigd door de hoogste rechter. Bij de aanslag in 2014 kwamen twee Bahreinse agenten en een agent uit de Verenigde Arabische Emiraten om het leven.

Het koninkrijk Bahrein wordt geleid door een soennitische minderheid. In 2011 waren er grootschalige sjiitische protesten voor meer politieke rechten. Die werden hard de kop ingedrukt met hulp van het soennitische Saudi-Arabië.