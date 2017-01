Wekdienst van 15 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

In Heerlen is vanavond een herdenkingstocht voor Tharukshan Selvam. De 15-jarige scholier pleegde vorige week zelfmoord, volgens zijn familie vanwege pesterijen door een aantal klasgenoten. De herdenkingstocht start om 19.00 uur.

In Parijs is vandaag een grote internationale conferentie over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De verwachting is dat zeventig landen zich zullen uitspreken voor een tweestatenoplossing. Israël ziet niks in de conferentie en is niet aanwezig in de Franse hoofdstad. Ook de Palestijnen praten niet zelf mee.

En in de Eredivisie staan vandaag vier wedstrijden op het programma. Roda JC speelt om half een tegen Feyenoord, PEC Zwolle ontvangt Ajax, Vitesse en FC Twente staan tegenover elkaar en Willem II speelt een thuiswedstrijd tegen NEC.

Fijne dag!