Bendestrijd in grootste gevangenis Brazilië: zeker tien doden

Opnieuw zijn in een gevangenis in Brazilië slachtoffers gevallen toen bendeleden elkaar te lijf gingen. Er zijn zeker tien doden gevallen in de gevangenis Alcaçuz, in de noordoostelijke staat Rio Grande do Norte.

Alçacuz is de grootste gevangenis van het land, er zitten meer dan duizend gevangenen vast, terwijl de capaciteit zo'n zeshonderd is. Bij de strijd tussen de bendes, die zaterdag losbrak, zijn ook drie gevangenen onthoofd. De vlam sloeg in de pan toen de ene bende op het terrein kwam van de andere.

De gevangenisautoriteiten zeggen dat er geen redden aan was. Bewakers trokken zich dan ook terug: "Onze taak is nu om te voorkomen dat niemand vlucht", zei een woordvoerder. Vermoedelijk wordt een speciale eenheid opgeroepen om de gevangenis te bestormen, de vrees bestaat dat er dan nog meer lichamen worden gevonden.

Overvol

Sinds begin dit jaar zijn in Braziliaanse gevangenissen meer dan honderd gedetineerden omgekomen door geweld. Vaak gaat de strijd tussen drugsbendes verder binnen de gevangenismuren.

De gevangenissen in het land zitten overvol, mede doordat er een streng drugsbeleid van kracht is. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is het aantal gevangenen de afgelopen tien jaar met 85 procent gestegen. Er zitten 622.000 gevangenen vast. De gezamenlijke capaciteit is eigenlijk slechts 372.000.