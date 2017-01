Welke Italiaan wordt nieuwe voorzitter van het Europees Parlement?

Er is ook een nieuwe situatie ontstaan in de Europese politiek. Na de verkiezingen van 2014 was het feest in het parlement: voor het eerst had het parlement de macht gegrepen en er zelf voor gezorgd dat Juncker voorzitter werd van de nieuwe Europese Commissie. De macht van de lidstaten was daarmee ingeperkt en nu was de tijd van het parlement aangebroken.

"Eindelijk echte invloed", was de meest gehoorde kreet in die dagen. Die invloed is de afgelopen twee jaar echter behoorlijk tegengevallen. Er zijn, mede door toedoen van Eurocommissaris Timmermans, minder regels en wetten naar het parlement gekomen en bij echt belangrijke besluiten staan de Europese volksvertegenwoordigers buitenspel.

Alle belangrijke besluiten over Turkije zijn door de regeringsleiders genomen en de brexit-onderhandelingen worden door Michiel Barnier gedaan, namens de Europese Raad en de Europese Commissie. Verhofstadt is formeel onderhandelaar namens het parlement, maar heeft nog steeds geen plek aan de tafel waar de gesprekken gaan plaatsvinden.