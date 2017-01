Duterte ontziet gijzelaars niet bij aanvallen op rebellen

Het Filipijnse leger mag rebellen van Abu Sayyaf voortaan ook aanvallen als gijzelaars daarbij gevaar lopen. De Filipijnse president Duterte neemt het op de koop toe als er onschuldige slachtoffers vallen, zei hij in een toespraak.

"Als er gijzelnemers zijn die proberen weg te komen, bombardeer ze maar", vatte hij zijn orders aan het leger samen. "Gijzelaars? Ik heb het over nevenschade."

"Zorg er maar voor dat je niet gekidnapt wordt", adviseerde hij potentiële slachtoffers.

Nederlander

De islamitische rebellen van Abu Sayyaf vechten voor een eigen staat op enkele Filipijnse eilanden. Ze financieren hun strijd door buitenlanders te kidnappen. Momenteel zijn er zeker 27 gijzelaars, onder wie de Nederlander Ewold Horn. Hij werd in 2012 ontvoerd.

Gisteren werden juist twee gijzelaars vrijgelaten door Abu Sayyaf: een Zuid-Koreaanse kapitein en zijn Filipijnse bemanningslid. Zij waren drie maanden geleden ontvoerd vanaf een vrachtschip. Het is niet bekendgemaakt of er losgeld is betaald.

Duterte staat bekend om zijn boude uitspraken. Zo roept hij onomwonden op drugsdealers te vermoorden en schold hij president Obama uit voor hoerenzoon toen die daar kritiek op had.