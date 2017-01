Fietser opgepakt na botsing met trein

De politie heeft in het Gelderse Eefde een jongeman opgepakt die met zijn fiets tegen een trein was gebotst. Hij is gearresteerd omdat hij na het ongeluk was doorgereden, schrijft Omroep Gelderland.

De man werd door de trein geraakt toen hij rond 21.00 uur met een groep andere fietsers het spoor overstak. Zowel de trein als de fiets raakte daarbij beschadigd, maar de fietsers bleven ongedeerd.

Volgens de politie was de man onder invloed van alcohol. Ook pleegde hij een verkeersmisdrijf door de plek van het ongeluk te verlaten.

Het treinverkeer heeft door het incident een half uur stilgelegen. Auto's moesten ook zolang wachten bij de spoorwegovergang.