Meerdere ongelukken door gladheid

Op meerdere plekken in het land zijn vannacht ongelukken gebeurd door de gladheid. Door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten was het op veel plaatsen spekglad.

In het Overijsselse Rouveen raakte een inzittende zwaargewond toen een auto zijdelings tegen een boom belandde. Een andere inzittende raakte lichtgewond.

Aan het begin van de nacht sloeg op de A67 een auto over de kop tussen Eindhoven en de Belgische grens. De bestuurster was door de gladheid de macht over het stuur kwijtgeraakt. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Er raakten ook auto's van de weg in onder meer Woerden en het Groningse Scharmer. Daarbij raakten de inzittenden lichtgewond.

Het KNMI waarschuwt dat het nog tot 11.00 uur glad kan blijven. Later vanochtend wordt het warmer en neemt de gladheid langzaam af.