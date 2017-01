In Amsterdam is een agent op straat neergestoken. De steekpartij vond rond 00.30 uur plaats op het Rembrandtplein.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is van het incident. Volgens een politiewoordvoerder was de agent op zijn fiets aan het surveilleren toen hij werd aangevallen.

Een verdachte is aangehouden. Er raakten verder geen andere mensen gewond.

Een deel van het Rembrandtplein is afgezet voor onderzoek. Ook worden er op dit moment getuigen gehoord.