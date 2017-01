Aanhoudingen bij huiszoekingen Molenbeek

De Belgische politie heeft in de Brusselse wijk Molenbeek drie personen aangehouden voor verhoor. De invallen gebeurden in het kader van een terrorismeonderzoek.

Op vier plekken in de wijk werden huizen doorzocht. Volgens een politiewoordvoerder wordt morgen duidelijk of de drie personen ook iets ten laste zal worden gelegd. Er zijn verder geen wapens of explosieven gevonden.

Aan de actie deden zwaarbewapende agenten mee. Enkele straten van de wijk werden enige tijd afgesloten.

In Molenbeek zijn de afgelopen maanden vaker invallen geweest in verband met terrorisme. De wijk kwam in het nieuws omdat enkele daders van de aanslagen in Parijs en Brussel er verbleven. Terreurverdachte Salah Abdeslam werd er in maart vorig jaar in een woning gevonden.