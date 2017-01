Met Van Ginkel heeft PSV weer bravoure: ze zijn nog niet van ons af

"Wij hebben de achtervolging op Feyenoord en Ajax ingezet", zo klonk het vol bravoure uit de monden van diverse PSV'ers na de 2-0 zege op Excelsior. Hoewel ook tegen de Rotterdammers de nodige kansen verprutst werden, willen Phillip Cocu en zijn ploeg uitstralen dat er bij PSV niets over is van de twijfels uit de eerste seizoenshelft.

Dat hadden zij daarvoor ook al op het veld duidelijk gemaakt. PSV speelde ondanks de winterse omstandigheden een goede partij tegen Excelsior, met Marco van Ginkel als de opvallendste speler.

'Lekker binnenkomen'

De middenvelder wordt net als vorig seizoen een half jaar gehuurd van Chelsea en pakte zijn rol als diepgaande en scorende middenvelder direct weer op door de openingstreffer te maken.

"Ja, dat is lekker binnenkomen zo", lacht Van Ginkel. "Natuurlijk wil ik belangrijk zijn voor het team, dus dit is fijn. Misschien wel meer voor de buitenwacht dan voor mezelf, want ik voel die druk niet zo."

Van Ginkel heeft dus wel meegekregen dat hij gehaald is om het doelpuntenprobleem van PSV op te lossen, zoals hij een jaar geleden met zijn spel en goals ook al een aanzienlijk aandeel had in de landstitel van de Eindhovenaren.