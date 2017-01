Popprijs gaat naar dj Martin Garrix

Martin Garrix heeft op Eurosonic Noorderslag in Groningen de Popprijs 2016 gewonnen. De dj heeft een succesvol jaar, want oktober werd hij ook al uitgeroepen tot populairste dj van de wereld door DJ Magazine.

De 20-jarige dj en producer scoorde het afgelopen jaar een wereldhit met In The Name of Love, een nummer waarmee hij een brug sloeg tussen pop en dance. Het nummer is sinds augustus meer dan 400 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Martin Garrix was zelf niet in Groningen om de prijs (een beeld van Theo Mackaay en een cheque ter waarde van 10.000 euro) in ontvangst te nemen, omdat hij in Schotland is. Het publiek in de grote zaal van de Oosterpoort moest het dus doen zonder het gebruikelijke optreden van de winnaar.