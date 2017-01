Spekgladde wegen in het hele land

Wie vanavond en vannacht de weg op moet, moet voorzichtig zijn. Door een combinatie van winterse buien en temperaturen onder nul kan het in het hele land verraderlijk glad zijn. Het KNMI geeft tot 11.00 uur code geel voor het hele land, vanwege gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele winterse bui.

Op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens sloeg aan het begin van de nacht een auto over de kop, nadat de bestuurster door de gladheid in de slip was geraakt. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis.

Ook elders in het land waren ongelukken door de gladheid. Het lijkt voornamelijk om blikschade te gaan.

Door sneeuwval en hagel kan het strooizout wegspoelen, waarschuwt Rijkswaterstaat. Niet alleen op wegen, maar ook op fietspaden en stoepen is het uitkijken geblazen. Rijkswaterstaat blijft daarom de komende uren door vrijwel het hele land zout strooien.