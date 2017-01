Ghoochannejhad schiet Heerenveen langs ADO

sc Heerenveen is de tweede helft van het seizoen begonnen met een 2-0 thuiszege op ADO Den Haag. De Iraniër Reza Ghoochannejhad was de man van de wedstrijd door binnen een paar minuten voor beide doelpunten te tekenen.

De verwachtingen waren in Friesland hooggespannen: zou het grote talent Martin Ødegaard zijn debuut maken? Het duurde echter tot de 40ste minuut voordat er iets viel te beleven.

Yuki Kobayashi stelde met een schot uit de draai ADO-doelman Ernestas Setkus op de proef. Heerenveen was de baas, maar zette dat niet om in serieus gevaar.

Ghoochannejhad beslist duel

De Friese druk nam na rust toe. Ødegaard liep zich warm en dat leverde meteen een grote kans op: Pelle van Amersfoort trof de paal.

Ghoochannejhad sloeg even later wel toe, met twee treffers in één minuut. Een uit de rebound, en een uit een mooie aanval.

De Friezen kregen nog een grote kans om de score verder op te voeren, maar Sam Larsson faalde vanaf de stip. In de 89ste minuut mocht Ødegaard eindelijk zijn hesje uitdoen en het veld betreden. De Noor kwam erin voor Arber Zeneli en maakte zo zijn debuut voor Heerenveen.