Winnend Chelsea heeft Costa niet nodig voor de goals

Ook in de tweede helft was Alonso al snel trefzeker. Dit keer had hij het geluk dat Wes Morgan zijn schot zodanig van richting veranderde dat keeper Kasper Schmeichel geen antwoord meer had.

De laatste goal van het duel was eveneens van Spaanse makelij, want de 1,67 meter lange Pedro kopte twintig minuten voor tijd van dichtbij de 3-0 binnen.

Door de zege behoudt Chelsea een voorsprong van zeven punten op achtervolger Tottenham Hotspur, dat met 4-0 won van West Bromwich Albion. Bovendien heeft Chelsea nu al meer punten verzameld (52) dan in het gehele teleurstellende voorgaande seizoen (50).