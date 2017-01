Barça haalt uit tegen Las Palmas

In Spanje heeft Barcelona thuis met 5-0 gewonnen van Las Palmas. De score had nog hoger kunnen uitvallen, als de Catalanen zuiniger waren omgesprongen met de vele kansen.

Luis Suárez zorgde met een schot in de korte hoek voor de rust voor 1-0. De ploeg kreeg daarna kansen genoeg om verder uit te lopen. Zo ging Lionel Messi alleen op de keeper af, maar slaagde er niet in die te passeren.

Na rust liep de thuisploeg met drie goals in zeven minuten alsnog snel uit. Eerst maakte Messi de 2-0, waarmee hij de eerste speler werd die tegen alle andere negentien clubs uit de Spaanse La Liga heeft gescoord.

Suárez maakte met een geplaatst schot de derde voor Barcelona. Hij was daarna dicht bij een hattrick, maar hij stuitte op doelman Javi Varas en uit de rebound sloeg Turan wel toe. Aleix Vidal zette in de tachtigste minuut de eindstand op het bord.

Barcelona verkleinde met de zege de achterstand op Real Madrid tot een punt, maar de koploper heeft wel twee duels minder gespeeld. Real gaat zondag op bezoek bij Sevilla, de nummer drie van de ranglijst. Donderdag speelden die ploegen ook al tegen elkaar in Sevilla, in de Spaanse beker. Het spectaculaire duel eindigde in 3-3.