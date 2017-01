Veel verkeershinder in Europa door sneeuw en ijzel

Op veel plaatsen in Europa heeft het verkeer te kampen met winterse omstandigheden. Vooral van en naar wintersportplaatsen in het westen van Oostenrijk is het erg druk. Op de Fernpassroute tussen Duitsland en Oostenrijk heeft het verkeer in beide richtingen bijna drie uur oponthoud.

Bij de grenstunnel bij Füssen wordt het verkeer in groepjes doorgelaten. Ook op andere wegen in Tirol staan files. Zo is de vertraging op de A14 bij Bludenz in oostelijke richting bijna twee uur. Het sneeuwt op veel plaatsen, maar de meeste snelwegen zijn goed begaanbaar.