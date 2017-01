Rappers SFB versneld voor Surinaamse rechter

De leden van de populaire Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) komen woensdag en donderdag in Paramaribo voor de rechter. De artiesten zitten sinds 28 december vast in Surinaamse politiecellen op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje en het verspreiden van videobeelden die daarvan zijn gemaakt.

De advocaten hadden om vrijlating van de rappers gevraagd omdat er te weinig bewijs zou zijn tegen twee van hen. Een derde bandlid erkent wel dat hij iets met het toen vijftienjarige meisje heeft gehad. Hijzelf was toen 17. Er was volgens de advocaten en ook volgens het meisje geen sprake van dwang of verkrachting.

Verheugd

Het Surinaamse rechtssysteem is zwaar overbelast en sommige zaken laten maandenlang op zich wachten. De advocaten van de rappers zijn dan ook verheugd dat het Openbaar Ministerie de zitting zo snel op de agenda heeft gezet. "Het OM lijkt rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen", zegt advocaat Maureen Nibte.

"De zaak speelde al bijna twee jaar geleden. Het meisje en haar moeder hebben toen al veel ellende over zich heen gekregen. Ze dachten dat alles voorbij was en nu laait alles opnieuw op. En voor de jongens betekent de detentie een enorme onderbreking van hun succesvolle carrière als muzikant."

Ondergedoken

Het betrokken meisje heeft aangekondigd niet meer te willen meewerken aan het justitiële onderzoek. Ze zei in een WhatsApp-bericht aan haar vrienden te hopen dat alles snel voorbij is. Intussen is ze in het buitenland ondergedoken om te ontkomen aan de hernieuwde commotie die door de arrestatie van de bandleden is ontstaan.