Hoogerwerf en Knegt naar finale 500 meter

Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf hebben zich op de EK shorttrack in Turijn geplaatst voor de finale van de 500 meter.

Knegt had zowel in de kwartfinales als de halve finales weinig van zijn tegenstanders te duchten. De Nederlander herstelde zich van zijn teleurstellende 1.500 meter en plaatste zich met twee zeges ontspannen voor de eindstrijd.

Nederlands kampioen Hoogerwerf staat in de finale na twee tweede plaatsen. In de kwartfinales eindigde hij achter de Rus Semen Jelistratov, in de halve finale was de Hongaar Sandor Shaolin Liu hem net te snel af.

Breeuwsma

Daan Breeuwsma kon opnieuw geen potten breken: hij kwam in de kwartfinales ten val.

De finales van de 500 meter bij de mannen worden vanaf 16.51 uur verreden.