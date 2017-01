De Vries naar finale 500 meter, diskwalificatie Schulting

Het Italiaanse ijs is shorttrackster Suzanne Schulting vooralsnog niet goedgezind. Na een teleurstellende vierde plek op de 1.500 meter werd Schulting in de halve finales van de 500 meter gediskwalificeerd. Rianne de Vries plaatste zich op de EK in Turijn wel voor de finale van de 500 meter.

De Vries maakte in haar halve eindstrijd indruk: ze won soeverein voor de Britse Charlotte Gilmartin.

Schulting kreeg een penalty vanwege een aanvaring van haar heup met Arianna Fontana in de halve finale. Ze finishte nog wel als tweede, maar die klassering bleek niets waard.

Van Kerkhof

Yara van Kerkhof bleef steken in de kwartfinales. Ze werd derde in haar heat.

De finales van de 500 meter bij de vrouwen worden vanaf 16.41 verreden.