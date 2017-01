Weer gewelddaad in metro Berlijn

In de metro van Berlijn is een man van 26 door een groep jongeren van het perron afgeduwd. Voor er een metrotrein aankwam, kon de man zich in veiligheid brengen. Het incident gebeurde gisteren tegen middernacht, op het metrostation Kottbusser Tor in de wijk Kreuzberg.

De man werd eerst lastiggevallen door de groep. Zijn muts werd van zijn hoofd gegrist en op het spoor gegooid. Vervolgens werd hij geslagen en geschopt en op het spoor geduwd. De man is met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Even daarvoor werd een andere reiziger mishandeld op het station. Ook hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De groep ging er in een metrotrein vandoor. Alle metro's en station hebben videocamera's. De politie hoopt door middel van de beelden de daders te achterhalen.

Gevaarlijk

In oktober was er ook al een schokkend geweldsincident in de Berlijnse metro. Een vrouw werd toen van een roltrap geschopt. Met behulp van camerabeelden is een verdachte aangehouden.

Het station Kottbusser Tor staat overigens sowieso bekend als gevaarlijk, in het bijzonder 's avonds en 's nachts. Vorig jaar waren daar tussen januari en september bijna 500 geweldsincidenten, ruim duizend diefstallen en 500 drugsovertredingen.