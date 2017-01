CNV wil verbod op ontslagen in ouderenzorg

Er moet een stop komen op ontslagen in de ouderenzorg, nu de verpleeghuizen er 100 miljoen euro bij krijgen, zegt de vakbond CNV zorg en Welzijn. De bond wijst erop dat er nog steeds, voornamelijk lageropgeleide, verzorgenden worden ontslagen. Vervolgens worden flexkrachten ingehuurd of hbo'ers aangetrokken. Dit gebeurt terwijl de werkdruk in de verpleeghuizen hoog is en de ouderenzorg kampt met een personeelsgebrek.

Daarom pleit de bond ervoor om met het extra geld het bestaande personeel meer uren aan te bieden, en de flexwerkers een vast contract te geven. Dat geldt nadrukkelijk ook voor lager opgeleide zorgmedewerkers met een mbo-opleiding op niveau 2 of 3, benadrukt het CNV. "Wij pleiten voor een benadering waarbij alle functies, van mbo 2 tot academisch, noodzakelijk zijn in de ouderenzorg", schrijft de bond in een verklaring.

Mopperen

De CNV is bezorgd over de reactie van de werkgevers in de ouderenzorg op de mededeling van staatssecretaris Van Rijn dat er extra geld komt. "Ze mopperen alleen maar dat het te weinig is, en dat er zo'n krapte is op de arbeidsmarkt", aldus de woordvoerder van CNV Zorg en Welzijn, "in plaats van de te investeren in het bestaande personeel".

Het idee om werknemers uit het buitenland aan te trekken voor de ouderenzorg, betitelt de bond als "paniekvoetbal".