Trump nodigt joodse kolonisten uit voor inauguratie

De aankomende Amerikaanse president Trump heeft de Yesha-raad uitgenodigd om volgende week aanwezig te zijn bij zijn inauguratie. De Yesha-raad is een samenwerkingsverband van joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

De uitnodiging is opmerkelijk, omdat de joodse nederzettingen in bezet gebied volgens het internationale recht illegaal zijn. Trump laat hiermee nogmaals zien dat hij een radicaal andere Israël-koers voorstaat dan zijn voorganger Obama.

Volgens Israëlische media zullen twee leiders van de Yesha-raad naar Washington gaan. De inauguratie is vrijdag 20 januari.

Bouwstop

Drie weken geleden bereikte de verhouding tussen de VS en Israël, die van oudsher innig is, een dieptepunt. De Amerikaanse regering weigerde toen een veto uit te spreken tegen een VN-resolutie die opriep tot een bouwstop voor joodse nederzettingen in bezet gebied. De Israëlische premier Netanyahu was daar woest over.

Trump riep de Israëliërs toen op om nog even geduld te hebben totdat hij president Obama zou hebben afgelost. Hij heeft ook al een uitgesproken voorstander van het omstreden nederzettingenbeleid, David Friedman, voorgedragen als nieuwe ambassadeur in Israël, tot vreugde van vele kolonisten.

Nieuwe vrienden

Namens de Yesha-raad gaan voorzitter Oded Revivi en burgemeester Benny Kasriel van de grote nederzetting Maaleh Adumin (bij Jeruzalem) naar de inauguratie van Trump. Revivi zegt in The Times of Israël dat hij uitziet naar de samenwerking met zijn "nieuwe vrienden in het Witte Huis".

Overigens zou er binnen de Yesha-raad nog wel enige discussie zijn geweest over de trip naar Washington, schrijft de kolonisten-nieuwssite Arutz Sheva, omdat nog moet blijken hoe Trumps beleid ten opzichte van de nederzettingen er daadwerkelijk uit gaat zien. Van president Bush hadden de kolonisten destijds ook meer verwacht.

Premier Netanyahu is niet uitgenodigd voor 20 januari, maar dat heeft geen politieke betekenis. Bij presidentiële inauguraties in de VS zijn doorgaans geen leiders van andere landen aanwezig.