Gerrit Hiemstra over De Pluim: #hetkannogsteeds

Twee keer per dag komen er nieuwe berekeningen en is er een update van de situatie. De afgelopen dagen ging De Pluim behoorlijk op en neer en dat is bijzonder. De schommelingen waar meteorologen nu mee te maken hebben, komen volgens Hiemstra niet zo vaak voor.

Tot woensdag is in ieder geval de verwachting dat we droog winterweer blijven houden, met lichte tot matige vorst. Een ding is zeker: slechts één van de ongeveer vijftig verwachtingen in De Pluim wordt werkelijkheid.

Donderdag is duidelijk of we eindelijk weer eens kunnen schaatsen op natuurijs.