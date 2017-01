Politie crasht na schietpartij

In Zuidlaren (Dr.) is gisteravond een politieauto gecrasht bij de achtervolging van verdachten van een schietpartij.

De schietpartij was rond 22.30 uur in het Groningse Foxhol, een bewoner van een huis aan de Talingstraat raakte zwaargewond. Hij is in kritieke toestand naar het UMC Groningen overgebracht.

De politie was na de schietpartij snel ter plaatse en zette de achtervolging in op de daders. Maar op de Brink in Zuidlaren, een kilometer of tien verderop, ging het mis. Daar botste de politieauto op een verdeelkast van een kabelaar. De agenten moesten hun achtervolging staken.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Buurtbewoners spreken over drie mannen die in de richting van de woning van het slachtoffer reden. Daarna hoorden ze geschreeuw in de woning.

Harde knallen

"We hoorden harde knallen. We dachten eerst dat het vuurwerk was, maar het waren drie tot vier schoten", zegt een buurtbewoner die anoniem willen blijven.

"We hebben de kinderen naar boven gestuurd", vertelt een buurman op RTV Noord. Andere buren zijn achter in de keuken gaan zitten.

Na de schietpartij lag de man half in de tuin, half op straat en werd hij langdurig gereanimeerd. Het is onbekend hoe het nu met hem is.

Burgernet

Bij het ongeluk met de politieauto raakte niemand gewond. De vluchtauto van de daders werd na een Burgernetmelding in Zuidlaren teruggevonden. De politie begon met een zoekactie in de omgeving, maar die heeft verder niets opgeleverd.