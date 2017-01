Er was deze week ook goed nieuws

Sommigen mensen hebben gewoon een smoes nodig om zonder broek in de metro te kunnen stappen. De No Pants Subway Ride is zo'n smoes. Afgelopen zondag werd de dag voor de 16de keer georganiseerd. Wereldwijd stapten mensen zonder broek de metro in.

De traditie begon in 2002 toen zeven gasten van Improv Everywhere, een groep comedians uit New York, in hun ondergoed de metro namen. Ze deden alsof ze elkaar niet kenden. Ze zeiden dat ze dat ze hun broek waren 'vergeten' als iemand ze vroeg naar de vreemde uitdossing.

Geen No Pants in Nederland. Wie het initiatief wil nemen voor 2018, hoeft alleen een Facebook-evenement aan te maken en kan zich aanmelden bij Improv Everywhere.