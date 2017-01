Labyad en Brama beginnen aan nieuw avontuur in Utrecht

In gesprek met Labyad merk je dat hij erop gebrand is om zichzelf weer te laten zien aan het publiek. En hij is nog altijd ambitieus. "Dat dit nu mijn weg is, accepteer ik ook gewoon. Het is het lot. Maar ik wil nog altijd naar de absolute top."

Degelijke Brama

Het contrast met Wout Brama is groot. Waar Labyad toe is aan zijn vijfde club, is de oudere Brama pas toe aan zijn derde werkgever. Van zijn 12de tot zijn 28ste speelde hij voor FC Twente, werd landkampioen, bekerwinnaar en speelde in de Champions League. Brama hoopte op een buitenlands avontuur, maar raakte geblesseerd.

PEC Zwolle bood hem een kans. In zijn eerste jaar bij de Zwollenaren speelde de drievoudig international zelfs voor een kilometervergoeding. Het kenmerkt de liefhebber Brama. Door een clausule in zijn contract kon de Tukker deze winterstop gratis vertrekken bij de teleurstellende nummer zestien van de eredivisie.