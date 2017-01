Supermarktjongeren: me rug op met je cao, we willen 'eerlijk loon'

Behalve cao-coördinator Mariette Patijn komen in Utrecht ook Lisanne en Rachel aan het woord, twee voormalige werknemers van Albert Heijn. Zij voerden de afgelopen maanden actie op Facebook, om vooral in contact te komen met jongeren die werken bij supers als AH, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus.

"Het is oneerlijk dat je als medewerker van 18 jaar na drie tijdelijke contracten er zo uitgegooid wordt en dat er dan een nog jonger iemand wordt aangenomen", zei Rachel vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Met 18 ben ik dus eigenlijk al te oud en te duur. Belachelijk toch?"

'Je kan me rug op'

De actie van de twee werd opgepikt door StukTV - populair onder jongeren - en kwam onder de noemer Je kan me rug op met je cao in een stroomversnelling. "Het leverde op Facebook duizenden reacties op, en tienduizenden likes", zegt Rachel. "Dus je mag best zeggen dat die werkomstandigheden bij supermarkten de jongeren bezighouden, ook al zeggen ze er in het openbaar weinig van."

Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum in Woerden - waarbij de zelfstandige supermarktondernemers zijn aangesloten - is verbaasd. De afgelopen maanden hebben alle medewerkers volgens haar al een loonsverhoging gekregen die boven het landelijk gemiddelde ligt.