SP-leider Roemer sluit VVD uit als coalitiepartner

Op provinciaal en gemeentelijk niveau werken SP en VVD wel samen. "Daar is het 'een man een man, een woord een woord' en daar verdient de VVD een compliment voor", zegt Roemer.

Maar in Den Haag gaat het volgens hem niet over lokale beslissingen, maar over macro-economische onderwerpen, zoals migratie, het belastingstelsel en de kloof tussen mensen met hoge en lage lonen. En dan staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Roemer: "Je hebt er niets aan om, zoals Samsom in 2012 deed, heel links te doen en na de verkiezingen bij de VVD op schoot te gaan zitten." De SP-leider zegt dan ook een eind te willen aan het neo-liberale beleid van de afgelopen dertig jaar.

Met het uitsluiten van de VVD blijven er volgens Roemer genoeg samenwerkingspartners over. Na de verkiezingen moet er, als het aan de SP ligt, een centrumlinks kabinet komen. Dus met het CDA. "Die partij heeft een ander mensbeeld dan de VVD. Het CDA heeft gemeenschapszin in het beginselprogramma staan. Dat lees je bij de VVD niet terug."

Volgens de laatste Peilingwijzer staat de SP tussen de 11 en 14 zetels.