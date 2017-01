Voetganger doodgereden op A28

Op de A28 bij Beilen is vannacht iemand doodgereden. De bestuurder van het voertuig dat daarbij betrokken was, is volgens de politie doorgereden.

Het lichaam werd rond 02.00 uur gevonden door een vrachtwagenchauffeur. De politie heeft sporenonderzoek gedaan, maar zegt dat er nog veel onduidelijk is. Zo is niet bekend hoe het slachtoffer op de A28 is gekomen. Ook doet de politie onderzoek naar de identiteit van de betrokken bestuurder.

Vanwege het onderzoek is de afrit Beilen in noordelijke richting afgesloten.