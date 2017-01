Ondergelopen kades grootste overlast door de storm

De storm die in Frankrijk en Duitsland voor chaos heeft gezorgd, heeft in Nederland alleen geleid tot wat ondergelopen kades. De grote verkeersproblemen waar Rijkswaterstaat voor had gewaarschuwd, bleven uit. Ook in België viel de storm mee, tegen alle verwachtingen in.

De hoogste waterstand in Nederland werd gemeten in Nieuwe Statenzijl aan de Dollard. Daar bereikte de waterstand kort na middernacht een niveau van 4,49 meter boven NAP.

In Delfzijl was de hoogste waterstand 3,92 meter boven NAP. Het waterschap had in Delfzijl dijkdoorgangen gesloten, om te voorkomen dat het water de stad instroomde. Dat gebeurde op meer plekken, waaronder Harlingen.