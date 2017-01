'Twitterverbod Telegraaf-verslaggever om golden shower-tweet'

De Telegraaf heeft een van de eigen journalisten een twitterverbod opgelegd. Het vakblad Villamedia meldt dat Bart Mos twee maanden niet mag twitteren, als straf voor een tweet over de 'golden shower' waarmee Donald Trump deze week in verband werd gebracht.

Mos had bij wijze van grap getwitterd dat De Telegraaf een exclusief interview over de zaak had met een getuige. Anders dan veel mensen dachten doelde Mos niet op de vermeende seksuele escapades van Trump, maar op een reportage over een van Trumps jachten. Een verhaal over die boot, die in Friesland is verbouwd en onder meer een gouden douche heeft, stond gisteren in de krant.