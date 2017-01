Autocoureur Peterhansel dicht bij eindzege Dakar-rally

De 51-jarige Stéphane Peterhansel is dicht bij zijn dertiende eindzege in de Dakar-rally. De Franse autocoureur, die de rally op de motor zes keer won, hield in de elfde en voorlaatste etappe de schade op zijn naaste belager, zijn landgenoot Sébastien Loeb, beperkt.

Loeb boekte in de 292 kilometer lange elfde etappe zijn vierde ritzege door zijn ploeggenoot bij Peugeot 0.18 achter zich te houden. Peterhansel verdedigt zaterdag in de afsluitende proef over 64 kilometer een marge van 5.32.

Bij de trucks nam Edoeard Nikolajev een voorschot op de eindzege. De Rus won de etappe en vergrootte zijn voorsprong op zijn landgenoot Sotnikov met 11.53. De Nederlander Gerard de Rooy eindigde als vijfde en behield zijn derde plaats in het klassement.