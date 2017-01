Belgische sociale instellingen moeten vermoedens terreur melden

In België zijn medewerkers van sociale instellingen voortaan verplicht om vermoedens van terreuractiviteiten door hun cliënten te melden aan het Openbaar Ministerie. Een principe-wetsvoorstel daarover is vanmiddag goedgekeurd.

Ook zijn de instellingen verplicht om direct administratieve gegevens te verstrekken over cliënten, als die onderdeel zijn van een terreuronderzoek. Het gaat om instellingen als uitkeringsinstanties, instanties voor de opvang van asielzoekers, vakbonden en ziekenfondsen.

Ook in Nederland zijn plannen om de aangifteplicht voor terrorisme te verruimen tot alle terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan. Een wetsvoorstel daarvoor is in november voor advies naar diverse instanties gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.