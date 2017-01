'Nederlandse IS-strijder gedood in Mosul'

Een Nederlandse IS-strijder is omgekomen bij een luchtaanval op het westen van Mosul in Irak. De Iraakse militaire inlichtingendienst heeft dat op de Iraakse televisie gezegd.

Het zou gaan om een man die zich Abu Omar al-Hulandi noemde en hij zou verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse IS-strijders in het gebied. Hoe zijn echte naam luidt, is onbekend.

Op internet circuleert wel de naam van een 24-jarige man uit Zoetermeer die de naam Abu Omar al-Hulandi zou voeren, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat.

Niet bevestigd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het bericht niet bevestigen, maar zegt in een reactie dat het de geluiden over een dode Nederlander ook heeft gehoord. Vanwege de oorlogssituatie in en rond Mosul is het echter onmogelijk om dat bevestigd te krijgen.

In totaal zouden bij het bombardement op het westen van Mosul zeker negentig IS-strijders zijn gedood, onder wie veel hoge commandanten.