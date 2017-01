Onduidelijk wie geheime beelden kasteel Beatrix lekte

De marechaussee heeft het onderzoek naar de gelekte bewakingsbeelden van kasteel Drakensteyn gestaakt. In oktober doken op de site dumpert.nl geheime beelden op die vermoedelijk afkomstig zijn van het kasteel waar prinses Beatrix woont.

Op het filmpje is te zien hoe een auto op een paaltje botst. Volgens RTV Utrecht werd de auto bestuurd door de kapper van de prinses.

Een woordvoerder zegt dat het onderzoek is afgerond. "Het is ons niet duidelijk geworden wie die beelden op het internet heeft gezet. Dat konden we niet achterhalen."

Maatregelen

Omdat de dienst geen uitspraken doet over koninklijke objecten, wil de woordvoerder niet bevestigen dat de beelden afkomstig zijn van Drakensteyn.

Vermoedelijk was iemand van de marechaussee verantwoordelijk voor het uitlekken van de geheime beelden. De woordvoerder kan ook dat niet bevestigen.

Er worden wel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, zegt de woordvoerder. Zo worden de procedures van toegang tot camerabeelden verscherpt. Daarnaast worden kadetten tijdens hun opleiding beter bewustgemaakt van het gebruik van videomateriaal.