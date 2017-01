Honderden katten met vogelgriep in New York

In Queens in New York zijn honderden asielkatten bij elkaar in quarantaine geplaatst omdat ze vogelgriep hebben of verschijnselen van het virus vertonen. Inmiddels zijn 386 katten positief getest op een vorm van het vogelgriepvirus, H7N2.

In plaats van de katten af te maken, is besloten de circa 500 katten samen in quarantaine te plaatsen in een grote industriehal, compleet met kooien en verzorgers in witte pakken met maskers. Het virus zou moeilijk overdraagbaar zijn op mensen, maar er wordt geen risico genomen.

Twee katten zijn aan het virus gestorven, net als de asielkat waarvan wordt vermoed dat hij de bron van de besmetting was, Alfred uit de Bronx. Hij werd ziek in oktober. Andere bronnen noemen Mimi als bron, een poes die in november ziek werd.