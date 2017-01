Guido Sibering (9) is supporter van Bayern München en heeft een prothese in de kleuren van de Duitse club. Hij vertelde daarover in radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

Als verrassing sprak Bayern-aanvaller Arjen Robben speciaal voor hem een boodschap in. "Dit had ik echt niet verwacht", reageerde de dolblije Guido na afloop.