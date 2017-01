Afrika Cup zorgt voor exodus uit Europese topcompetities

Voor de tweede keer in vijf jaar is het bescheiden Gabon gastheer van de Afrika Cup. In 2012 organiseerde de voormalige Franse kolonie op de evenaar het kampioenschap samen met buurland Equatoriaal-Guinea.

Dat heeft alles te maken met de onrust in Libië, het land dat in 2011 deze editie van de Afrika Cup kreeg toegewezen. De keuze voor Gabon komt op een goed moment: met Pierre-Emerick Aubameyang beschikt het thuisland namelijk over een van de meest begeerde spitsen van de wereld.

Wekelijks zitten clubs als Real Madrid, Manchester United en Chelsea op de tribune voor de topscorer van Borussia Dortmund. Vanuit China zou al een bod van 150 miljoen euro zijn uitgebracht op de in Frankrijk opgegroeide spits, een bod dat overigens ter zijde werd geschoven.