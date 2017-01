Real Madrid door in Copa del Rey en pakt record

Real Madrid is door naar de kwartfinales van de Copa del Rey. De Koninklijke speelde ternauwernood gelijk op bezoek bij Sevilla (3-3) en dat was een week na de 3-0 overwinning genoeg om verder te gaan.

Invaller Karim Benzema zorgde in de slotseconde voor de gelijkmaker en dat was een belangrijk doelpunt. Door het gelijkspel heeft Real Madrid nu een record in handen van meeste officiële wedstrijden (alle competities) op een rij zonder nederlaag (40). Tot donderdag deelde Real Madrid dat record nog met FC Barcelona, dat vorig seizoen 39 wedstrijden ongeslagen bleef.

Real Madrid verloor voor het laatste op 6 april 2016. Destijds was VfL Wolfsburg met 2-0 te sterk in de Champions League.

Sterren krijgen rust

In de terugwedstrijd tegen Sevilla trad Real Madrid aan zonder grote sterren. Alleen Sergio Ramos, Marcelo en Toni Kroos stonden aan de aftrap. Cristiano Ronaldo zat niet eens bij de selectie.

Al na tien minuten kwam dit B-elftal ongelukkig op achterstand. Danilo werkte de bal in het eigen doel: 1-0. Kort na rust maakte Real Madrid gelijk. De 20-jarige middenvelder Marco Asensio was de maker van het doelpunt. Stevan Jovetic maakte niet veel later de 2-1, maar Sevilla had na de tegentreffer daarna nog drie doelpunten nodig om een ronde verder te komen.

Een kwartier voor tijd gaf Sevilla nog wat extra gas, wat resulteerde in de 3-1 van Ibarra. Maar in de 83ste minuut maakte Ramos er vanaf de penaltystip 3-2 van, waarna Real er een offensief uitperste ten behoeve van dat record. En dat kwam er, want in blessuretijd tikte Benzema van dichtbij binnen.