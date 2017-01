'Opkomst populisme vormt bedreiging voor mensenrechten'

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt voor de opkomst van populistische leiders in Europa en de Verenigde Staten. Populisme vormt een bedreiging voor de mensenrechten, schrijft de organisatie in het rapport van 2017.

Sterke politieke leiders in Turkije, China, Rusland en de Filipijnen vinden hun eigen gezag vaak belangrijker dan de wet. De organisatie waarschuwt ook voor populistische bewegingen in Europa en de Verenigde Staten. Die vormen volgens Human Rights Watch waarschijnlijk de grootste bedreiging voor democratieën in het Westen.

"Donald Trump en diverse politici in Europa zoeken macht door een beroep te doen op racisme, vreemdelingenhaat, vrouwenhaat en nationalisme", zegt directeur Kenneth Roth.

Angela Merkel

In plaats van het bestrijden van populistische bewegingen, hebben veel westerse politici het vertrouwen in de strijd voor mensenrechten verloren, aldus het rapport. Daarin staat ook dat leiders vaak te weinig doen tegen deze ontwikkelingen. "Sommigen lijken hun kop in het zand te steken."

De mensenrechtenorganisatie noemt ook een aantal uitzonderingen. De Duitse bondskanselier Merkel, de Canadese premier Trudeau en de aftredende Amerikaanse president Obama hebben mensenrechten volgens Human Rights Watch wel altijd hoog in het vaandel.