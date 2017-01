Duitse media niet welkom bij rechts-populistische bijeenkomst

De Duitse publieke zender ARD overweegt naar de rechter te stappen omdat de omroep volgende week niet aanwezig mag zijn bij een conferentie van rechts-populistische partijen uit het Europees Parlement.

Programma-directeur Volker Herres noemt de weigering een grove schending van de persvrijheid. "Het is een groot gemis voor ons publiek dat we niet kunnen berichten over deze bijeenkomst, die van groot belang is voor de toekomstige richting van deze politieke stroming."

De bijeenkomst in Koblenz wordt onder anderen bijgewoond door PVV-leider Geert Wilders en de Franse Marine le Pen van het Front National.

Journalistieke normen

Behalve de ARD zijn ook journalisten van de zakenkrant Handelsblatt, het weekblad Der Spiegel en de kwaliteitskrant Frankfurter Allgemeine Zeitung niet welkom op de conferentie, zegt organisator Marcus Pretzell. Hij is lid van de Europese ENF-fractie en de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) in Noordrein-Westfalen.

Volgens Herres kreeg de ARD geen accreditatie omdat de omroep niet zou hebben voldaan aan "de journalistieke normen in eerdere reportages over de AfD".