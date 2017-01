Eerste vier mannen aangeklaagd voor overval op Kim Kardashian in Parijs

De eerste vier verdachten van de gewapende overval op Kim Kardashian in Parijs zijn door het Openbaar Ministerie in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld.

De verwachting is dat er meer mensen worden aangeklaagd voor de juwelenroof en het vasthouden van de mediapersoonlijkheid. Maandag zijn er in totaal 17 mensen voor de gewapende diefstal opgepakt, onder wie haar chauffeur. Hij en een aantal anderen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Volgens het OM hebben de verdachten ingebroken in het appartement waar Kim Kardashian verbleef tijdens de Paris Fashion Week in oktober. Ze bonden haar vast en stalen voor bijna tien miljoen euro aan juwelen.