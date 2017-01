Hagenaar (47) opgepakt vanwege deelname aan strijd in Syrië

Een 47-jarige man uit Den Haag is gearresteerd omdat hij naar Syrië zou zijn gereisd om te vechten. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. Dat meldt het OM.

Mogelijk heeft hij zich tussen 5 september en 14 december vorig jaar gevoegd bij een groep die in Syrië deelneemt aan de gewapende strijd. Medio december werd hij in Turkije opgepakt. Afgelopen vrijdag kwam hij in Nederland aan.

Op 18 januari bepaalt de raadkamer of hij langer vast blijft zitten.