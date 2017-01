Maatregelen voor sneeuw en storm, code oranje in Brabant en Gelderland

Het KNMI houdt verder in de nacht rekening met zware windstoten in Limburg en Zeeland. Morgen worden er in de loop van de middag vooral in de kustprovincies zware windstoten verwacht, aan zee mogelijk tussen 90 en 100 kilometer per uur.



In het uiterste westen en noordwesten worden minder problemen verwacht. Wel kan het overal glad worden.

Kades Rotterdam afgezet

In Rotterdam worden kades afgezet omdat morgen een hoge waterstand wordt verwacht in de Maas door twee opeenvolgende stormen, in combinatie met springtij op de Noordzee. De hoogste waterstand wordt morgen verwacht tussen 16.10 en 17.20 uur. Rijkswaterstaat verwacht in Rotterdam een maximale waterstand van zo'n 2.60 meter boven NAP.

Rotterdam heeft een nieuwe hoogwaterkaart gepresenteerd waar inwoners kunnen kijken hoe ver het water mogelijk komt bij diverse waterstanden.