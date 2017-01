Surinaamse transgender wint rechtszaak: nu kan ik eindelijk trouwen

De zaak tegen Yvanna heeft met name in religieuze kringen in Suriname veel stof doen opwaaien. De gemeente Gods Bazuin van geestelijke Steve Meye heeft scherp geprotesteerd tegen de wens van de transgender. Vorige maand demonstreerden een paar honderd mensen om hun afkeer te uiten tegen geslachtsverandering.

Hilton zegt al jarenlang last te hebben van bedreigingen. "Als ik uit ga dan komen er wildvreemden op mij af die me gewelddadig benaderen of uitschelden. Er worden dreigbrieven op mijn auto achtergelaten en er is zelfs op mijn huis geschoten. Ik ben zelf Rooms Katholiek en ik slaap met de Bijbel onder mijn kussen. Ik geloof niet dat God de haat predikt zoals die over mij wordt uitgegoten."