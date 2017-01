Kandidaten Pompeo en Mattis wijken af van Trump over Rusland

In de VS zijn hoorzittingen bezig met drie topfunctionarissen in Trumps regering. De beoogde minister van Defensie James Mattis, Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken en Mike Pompeo, het beoogde hoofd van de CIA, moeten zich in Senaatscommissies verdedigen.

Opvallend is dat zowel Mattis als Pompeo het niet met Trump eens zijn als het over Rusland gaat. Trump wil de banden met Poetin aanhalen, maar Mattis en Pompeo zien de Russische president juist als een bedreiging.

NAVO

Volgens Mattis probeert Poetin de NAVO uit elkaar te drijven. Hij spreekt over de grootste aanval op de NAVO sinds de Tweede Wereldoorlog. Mattis noemt de NAVO het meest succesvolle militaire verbond ooit en wil stevige banden met het bondgenootschap houden.

Mattis heeft voor zijn benoeming speciale toestemming nodig van de Senaat. Normaal gesproken moet een minister van Defensie 7 jaar buiten dienst zijn voordat deze kan worden aangenomen, en Mattis is pas vier jaar geleden gestopt als generaal.

Hacks

Ook beoogd CIA-chef Mike Pompeo ziet Rusland als bedreiging voor Europa. Volgens hem gedraagt het land zich agressief ten opzichte van Oekraïne en doet het bijna niets om Islamitische Staat te bestrijden.

Pompeo moest ook vragen beantwoorden over het conflict tussen Trump en de veiligheidsdiensten over de Russische hacks. Pompeo zegt dat hij alle vertrouwen heeft in de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Volgens hem is hun conclusie dat Russische staatshackers zich met de Amerikaanse verkiezingen bemoeid hebben juist.

Rex Tillerson

Ook de beoogde minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, wordt vandaag voor de tweede keer gehoord. Gisteren maakte de ex-olietopman volgens waarnemers niet altijd een sterke indruk.